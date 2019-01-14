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Kasımpaşa Simone Scuffet'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, İtalya Ligi ekibi Udinese'nin kalecisi Simone Scuffet'in transferi için anlaşma sağladı.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, sezonun ikinci yarısı öncesinde yeni kalecisini buldu. Kasımpaşa, İtalya'nın Udinese takımında forma giyen Simone Scuffet'in transferi için anlaşma sağladı.

Mustafa Denizli yönetiminde yoluna devam eden, şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılma hedefi bulunan Kasımpaşa, Benfica'dan kadrosuna katacağı Bruno Varela'nın sağlık kontrollerinde sorun çıkınca, 22 yaşındaki Simone Scuffet için görüşmelere başladı ve olumlu sonuçladı.

1,90 boyundaki İtalyan kaleci Simone Scuffet'in kiralanması için Udinese ile el sıkışan Kasımpaşa, genç kaleciyi satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacak. İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Simone Scuffet, bu sezon 9 lig maçında forma giydi.

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