Kasımpaşa, Sivasspor'u 2 golle devirdi

25 Ocak 2021 Pazartesi 18:11 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 18:11

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Hajradinovic ile 17. dakikada Aytaç Kara'dan geldi. Sivasspor, bu sonuçla birlikte İstanbul takımlarıyla oynadığı son 10 maçta sadece 1 galibiyette kalmış oldu.[6 beraberlik, 3 mağlubiyet]

Bu sonuçla birlikte son 4 maçta 2. galibiyetini alan Kasımpaşa puanını 25 yaparken, 3 maçtır kazanamayan Sivasspor ise 24 puanda kaldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa evinde Kayserispor'u konuk edecekken, Sivasspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza yayının biraz sağından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Hajradinovic, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu: 1-0

17. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı sol çaprazda Anıl Koç kontrol etti. Anıl, topu penaltı noktasının biraz solundaki Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç, sol ayağıyla uzak köşeye yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

30. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında Anıl Koç'un ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Samassa, topu çizgiye yakın bir noktada 2 hamlede kontrol etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

81. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Robin Yalçın'ın ceza sahası içinde sağ çizgiye yakın noktadan ortasında Caner Osmanpaşa'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle kornere çeldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mert Güzenge, Samet Çavuş, Kamil Çetin

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Anıl Koç (Dk. 69 Varga), Hajradinovic (Dk. 88 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 75 Hodzic), Thelin

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano (Dk. 46 Kone), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 68 Ninga), Claudemir (Dk. 58 Robin Yalçın), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 46 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare (Dk. 90+1 Kayode)

Goller: Dk. 6 Hajradinovic, Dk. 17 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 5 Fajr, Dk. 59 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 24 Hajradinovic, Dk. 65 Sadiku (Yedek kulübesinde) (Kasımpaşa)