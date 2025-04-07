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Spor

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü: 2 puanı bıraktığımız bir maç oldu

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Beşiktaş maçının ardından konuştu. Sütlü 'Öncelikle çok üzgünüz. 2 puanı bıraktığımız bir maç oldu. Soyunma odasında da oyuncularımız üzgün ve kızgın kaçırdıkları pozisyonlar için.' dedi.

Haber Merkezi7 Nisan 2025 Pazartesi 23:39 - Güncelleme:
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü: 2 puanı bıraktığımız bir maç oldu
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Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Serhat Sütlü, "Öncelikle çok üzgünüz. 2 puanı bıraktığımız bir maç oldu. Soyunma odasında da oyuncularımız üzgün ve kızgın kaçırdıkları pozisyonlar için." dedi.

Sütlü, "Pozisyonları da bulduk planladığımız gibi ama üç direk arasından top girmeyince rakibin isteği ve direnci de artıyor. Olmayınca olmuyor. Bizim için üzücü bir maç sonu oldu. İyi oyun da oynasan kötü oyun da oynasan her şey 3 puana bağlanıyor neticede." sözlerini sarf etti.

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