Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü: İki tane penaltımız verilmedi

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Sütlü, "Türkiye'nin namağlup takımına karşı oynadık. Planlarımızı bu seriyi bozmak için yaptık. Galatasaray ile oynayınca... İki tane penaltı var, verilmedi. Bir tanesinde VAR'a çağrılmadı." dedi.

"Burak Hoca, Türk hakemlerinin arkasında durdu ama bu ligde Kasımpaşa da var." diyen Serhat Sütlü, "Belli başlı iki güç takım hariç, bir sürü takım var. Emek harcayanlar var, bunları da korumak lazım. Üzgünüz diyemiyorum, Galatasaray'dan 1 puan aldık ama 2 puan da kaçırdık." ifadelerini kullandı.

"YASİN ÖZCAN'IN KASIĞINDA SIKINTI OLDU"

Yasin Özcan'ın oyundan çıkmasıyla ilgili olarak Serhat Sütlü, "Yasin Özcan'ın kasığında sıkıntı oldu, ondan çıktı. Sarı kartla alakası yok, kendi işaret etti. Bazı hamlelerde ayağındaki sıkıntıdan dolayı geç kalmış olabilir." cevabını verdi.

"PLANLADIĞIMIZ 3 PUANI ALAMADIK, BURUĞUZ"

Sütlü, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Süper Lig'in namağlup lideri olduğunu hatırlatan Sütlü, "Planladığımız 3 puanı değil, 1 puanı almak zorunda kaldık. Bizim açımızdan hem sevindiğimiz hem de biraz buruk kaldığımız bir maç sonucu oldu. Galatasaray'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz." diye konuştu.