Kasımpaşa transferi duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Avusturya Bundesliga takımlarından WSG Tirol'da forma giyen Cem Üstündağ'ı kadrosuna kattı. İstanbul temsilcisi, 24 yaşındaki oyuncunun transferini resmi olarak duyurdu.

CEM ÜSTÜNDAĞ İMZAYI ATTI

Orta saha bölgesinde görev yapan Cem Üstündağ, lacivert-beyazlı ekiple sözleşme imzaladı. Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun transferiyle birlikte Kasımpaşa, yeni sezon öncesi kadro derinliğini artırmayı hedefliyor.

HEM TÜRK PASAPORTU HEM AVRUPA DENEYİMİ

Almanya doğumlu olan Cem Üstündağ, Avusturya'da gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Hem Avrupa tecrübesi hem de yerli statüsünde forma giyebilmesi, Kasımpaşa'nın transferdeki tercihini etkileyen faktörler arasında yer aldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon WSG Tirol formasıyla 29 maça çıkan genç futbolcu 29 maça çıkarken 2 gol bir asistlik bir performans sergiledi.