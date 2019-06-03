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Kasımpaşa, Trezeguet ile kesin olarak yollarını ayıracak

Kasımpaşa'da teknik direktör arayışları sürerken, iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor.

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Spor Toto Süper Lig'de bu sezon özellikle ikinci yarıda istediği performansı sergileyemeyen ve ligi 14'üncü sırada tamamlayan Kasımpaşa'da camiayı hareketli bir transfer dönemi bekliyor. Öncelikle teknik direktör arayışlarını hızlandıran ve anlaştığı teknik adama göre kadroyu yapılandırmak isteyen Kasımpaşa'da görüşmeler sürüyor. 1 yıllık sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile aynı gün karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Kasımpaşa'da teknik direktör ile görüşmeleri Fatih Saraç yapıyor. 

EROL BULUT, BAYRAM BEKTAŞ, MESUT BAKKAL VE KEMAL ÖZDEŞ...

Bayram Bektaş, Erol Bulut, Mesut Bakkal gibi önemli teknik adamlarla görüşmelerin sürdüğü İstanbul ekibinde Kemal Özdeş'e geri dönüş de yaşanabilir. Yeni sezonda üst sıraları zorlamak isteyen Paşa, teknik direktör boşluğunu doldurarak yeni sezon yapılanmasına hemen başlamak isterken, hoca konusunda karar verilince transfer harekatı başlayacak.

5 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILACAK

Transfer sezonunu hareketli geçirecek olan Paşa'da öncelik iç transfer. Trezeguet ile kesin olarak yollarını ayrılacak olan Paşa ayrıca takıma kiralık olarak katılan ve sözleşmesi sona eren Stipe Perica, Karim Hafez, Josue Sa ve Simone Scuffet ile beraber toplam 5 oyuncuyu gönderecek. Takımda son maçlarda performansı ile yönetimden tam not alan Haris Hajradinovic ve Tobias Heintz ise takımda kalacak. Böylelikle 14 olan yabancı sayısını 9'a indirecek olan Kasımpaşa'da hedef, gelecek sezon kadroda en fazla 12 yabancı oyuncu bulundurmak. Yönetim 2-3 tane nokta transfer yaparak sezona umutla başlamak istiyor. 11 milyon Euro'ya Galatasaray'a satılan Diagne'nin ardından Trezeguet'den de para kazanmak isteyen Kasımpaşa Yönetimi, teknik direktörünü de belirledikten sonra hoca ile beraber kadro mühendisliğini yapacak.

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