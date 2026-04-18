18 Nisan 2026 Cumartesi / 2 Zilkade 1447
  Kasımpaşa yarın Alanyaspor'u ağırlayacak
Kasımpaşa yarın Alanyaspor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

AA18 Nisan 2026 Cumartesi 11:37 - Güncelleme:
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 10'unda berabere kalan, 13'ünde mağlup olan Kasımpaşa, haftaya 28 puan ve averajla 13. sırada girdi.

Kümede kalma mücadelesi veren lacivert-beyazlı takım, Alanyaspor'a üstünlük kurarak sıralamadaki yerini korumaya ve 28 puanı bulunan Hesap.com Antalyaspor'un mağlup olduğu haftada avantaj elde etmeye çalışacak.

Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Rodrigo Becao ile Kerem Demirbay, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

