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Spor

Kasımpaşa, yarın Bodrum FK deplasmanında

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Bodrum FK'ya konuk olacak.

AA6 Mart 2025 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
Kasımpaşa, yarın Bodrum FK deplasmanında
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, yarın Sipay Bodrum FK'ye konuk olacak.

Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 32 puanla haftaya 11. sırada girdi. Son 3 haftada hanesine 1 puan yazdırabilen lacivert-beyazlı ekip, galibiyet özlemine Bodrum'da son vermeye çalışacak.

Portekizli teknik direktör Jose Morais'in göreve gelmesinin ardından toparlanan ve ligdeki son 4 maçında 8 puan toplayan Sipay Bodrum FK, çıkışını Kasımpaşa karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Trendyol Süper Lig'de oynadığı karşılaşmaların 6'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 13'ünden mağlubiyetle ayrılan Bodrum FK, 24 puanla sıralamada 15. basamakta yer aldı.

Kasımpaşa'da tedavisine devam edilen Aytaç Kara ile kart cezalısı Yasin Özcan ve Mortadha Ben Ouanes, Bodrum FK'ye karşı forma giyemeyecek.

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