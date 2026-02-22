İSTANBUL 8°C / 4°C
Kasımpaşa, yarın Fenerbahçe deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

AA22 Şubat 2026 Pazar 10:22 - Güncelleme:
Kasımpaşa, yarın Fenerbahçe deplasmanında
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de 4 galibiyet, 7 beraberlik, 11 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 19 puana sahip.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, şampiyonluk yarışı veren rakibinden deplasmanda puan ya da puanlar alarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

Kasımpaşa, ligdeki son maçında "Haliç derbisi"nde Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi.

Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor.

Sarı-lacivertli takım, ligde çıktığı 22 karşılaşmada 15 galibiyet ve 7 beraberlikle 52 puan topladı. Süper Lig'de ikinci sırada bulunan namağlup Fenerbaheçe, Kasımpaşa'yı yenerek Galatasaray ile puanını eşitlemeyi hedefliyor.

İki takımın sezonun ilk yarısında oynadığı karşılaşma, 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

