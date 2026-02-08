İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kasımpaşa yarın Gaziantep FK deplasmanında
Spor

Kasımpaşa yarın Gaziantep FK deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçın Kasımpaşa yarın deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.

AA8 Şubat 2026 Pazar 10:16 - Güncelleme:
Kasımpaşa yarın Gaziantep FK deplasmanında
ABONE OL

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek.

Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig'deki 20 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa, 16 puanla 16. sırada yer alıyor.

Geride kalan 20 haftada 6 galibiyet ve 7'şer beraberlikle mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK ise 25 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısındaki iki takımın karşılaşmasını Gaziantep FK, 3-2 kazandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.