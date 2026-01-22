İSTANBUL 11°C / 7°C
Spor

Kasımpaşa, yarın Trabzonspor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Kasımpaşa deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

22 Ocak 2026 Perşembe 09:57
Kasımpaşa, yarın Trabzonspor deplasmanında
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Kasımpaşa 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Son 5 maçında galibiyet yaşayamayan lacivert-beyazlı ekip, ligin ikinci yarısına Antalyaspor beraberliğiyle başladı.

Kasımpaşa'da Ali Yavuz Kol ve Baldursson, sarı kart cezaları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Yeni transfer Rodrigo Becao'nun maç kadrosunda olması bekleniyor.

İki ekibin sezonun ilk yarısında İstanbul'da karşı karşıya geldiği mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.

Popüler Haberler
