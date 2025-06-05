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Spor

Kasımpaşa'da 3 imza birden

Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, iç transferde Mortadha Ben Ouanes, Andreas Gianniotis ve Claudio Winck ile yeniden anlaşmaya vardı.

AA5 Haziran 2025 Perşembe 14:13 - Güncelleme:
Kasımpaşa'da 3 imza birden
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa; Mortadha Ben Ouanes, Andreas Gianniotis ve Claudio Winck ile 2027 yılına kadar yeniden anlaşmaya vardı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2027'ye kadar birlikte! Claudio, Andreas, Mortadha... Resmi imza töreni sezon başında gerçekleştirilecektir." denildi.

Geride kalan sezon 32 maça çıkan sol kanat oyuncusu Ben Ouanes, 5 kez rakipleri ağları sarsarken, sağ bek oyuncusu Winck ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

Yunan kaleci Gianniotis ise geçen sezon 33 maçta görev yaptı.

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