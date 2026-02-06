İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Kasımpaşa'da 3 transfer birden

Kasımpaşa, transfer döneminin son gününde Burak Gültekin, Mehmet Burak Reçber ve Ahmet Kaan Öztürk ile sözleşme imzaladı.

AA6 Şubat 2026 Cuma 18:44 - Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transferin son gününde 3 oyuncuya birden imza attırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Altınordu forması giyen Burak Gültekin, İngiltere'nin Queens Park Rangers takımında oynayan Mehmet Burak Reçber ve FC Shkupi'den Ahmet Kaan Öztürk'le sözleşme imzalandı.

Kulübün Kemerburgaz'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yeni transferlere Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı eşlik etti.

Kasımpaşa, yapılan transferleri, "Kendilerini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza atan genç futbolcularımıza, armamız altında başarılar dileriz. Hoş geldiniz çocuklar!" ifadeleriyle duyurdu.

  • Kasımpaşa transfer
  • Burak Gültekin
  • Mehmet Burak Reçber

