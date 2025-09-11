İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Kasımpaşa'da ayrılık: Loret Sadiku

Kasımpaşa, 34 yaşındaki futbolcu Loret Sadiku ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

11 Eylül 2025 Perşembe 16:24
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllar boyunca Kasımpaşamızın formasını terleten Loret Sadiku ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Emekleri ve katkıları için kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kosovalı futbolcu, Türkiye'de Kasımpaşa'nın yanı sıra Mersin İdmanyurdu ve Adanaspor formalarını da giymişti.

