İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Nisan 2021 Cumartesi / 21 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1553
  • EURO
    9,5848
  • ALTIN
    454.125
  • BIST100
    1430.19
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı öncesi üç eksik
Spor

Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı öncesi üç eksik

Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak Kasımpaşa'da, sakatlıkları bulunan Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest forma giyemeyecek.

AA03 Nisan 2021 Cumartesi 12:13 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 12:13
ABONE OL

Kasımpaşa, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kasımpaşa ligde 31 puanla 15. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 64 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada görevine son verilen Fuat Çapa'nın yerine teknik direktörlüğe getirilen Şenol Can yönetiminde ilk maçına çıkacak lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest yarın forma giyemeyecek.

SON 5 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Kasımpaşa, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Lacivert-beyazlı takım, bu maçlarda Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor ile berabere kalırken, Göztepe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ne mağlup oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.