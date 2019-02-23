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Kasımpaşa'da düşüş devam ediyor! Aytemiz Alanyaspor 3 - Kasımpaşa 0

Spor Toto Süper Ligi'nde Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederken Mustafa Denizli'nin ekibi üst üste 6. mağlubiyetini yaşadı.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya geldi. Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederken Kasımpaşa üst üste 6. yenilgisini aldı.

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 53. Papiss Cisse ve 89. dakikada Josef Sural kaydetti. Süper Lig'deki 11. golünü atan Cisse, son 4 maçta 4. golünü attı.

VAR'DAN KIRMIZI KART

Kasımpaşa'da Strahil Popov, 41. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Hakem Abdülkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu kendisi izledi ve Popov'a kırmızı kart gösterdi.

Bu sonucun ardından Sergen Yalçın'ın ekibi Aytemiz Alanyaspor, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 31 puanla 9. sıraya yükseldi. Mustafa Denizli'nin takımı Kasımpaşa ise kötü gidişata dur diyemedi ve 29 puanla 10. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor, Akhisarspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

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