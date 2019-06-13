Kasımpaşa'da Emre Zengilli dönemi başladı
Kasımpaşa'da sportif direktörlüğe Emre Zengilli getirildi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da sportif direktörlüğe Emre Zengilli getirildi.
2019-2020 sezonu için teknik direktörlüğe Kemal Özdeş'i getiren lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sportif direktörlük için de Emre Zengilli ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Daha önceden sportif direktörlük görevini yürüten Sayın Nursal Bilgin'e hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.