Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 isim ceza sınırında

AA 27 Şubat 2022 Pazar 10:16 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 10:16

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa, haftaya 29 puanla girdi.

Kasımpaşa ilk yarıdaki karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Lacivert-beyazlı ekipte üçer sarı kartları bulunan Umut Bozok, Rayane Aabid, Doğucan Haspolat, Mortadha Ben Ouanes ve Hadergjonaj, yarınki karşılaşmada da sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.