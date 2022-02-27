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Spor

Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 isim ceza sınırında

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Kasımpaşa'da, üçer sarı kartları bulunan 5 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

AA27 Şubat 2022 Pazar 10:16 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 10:16
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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa, haftaya 29 puanla girdi.

Kasımpaşa ilk yarıdaki karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Lacivert-beyazlı ekipte üçer sarı kartları bulunan Umut Bozok, Rayane Aabid, Doğucan Haspolat, Mortadha Ben Ouanes ve Hadergjonaj, yarınki karşılaşmada da sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

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