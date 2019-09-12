27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7605
  • 6,351
  • 276.673
  • 102312
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kasımpaşa'da forma giyen Fernandes'ten Quaresma yorumu: Beşiktaş'ın kaybı bizim kazancımız

Kasımpaşalı Fernandes, Beşiktaş’ın Quaresma’yı göndermesinin kendilerine yaradığını belirtip, “Onların kaybı, bizim kazancımız oldu. Quaresma gittiği her yerde muazzam işler yapan biri” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Portekiz basınına konuşan Fernandes, Beşiktaş’ın takımdan gönderdiği Quaresma’nın, Kasımpaşa’yı tercih etmesini değerlendirdi. Portekizli yıldızla oynamanın heyecanını yaşadığını belirten Jorge Fernandes şu değerlendirmeyi yaptı: Beşiktaş’ın kaybı, bizim kazancımız oldu. Q7’nin gelişi hakkında söyleyebileceğim en önemli şey bu. Çünkü gittiği her yerde muazzam kalitesi ve tekniğiyle kazanan takımların bir parçası oldu. Ekibimize ve hücum gücümüze kalite kattı.

KALİTESİ ÇOK YÜKSEK

Onun bize çok yardım edeceğini söyleyebilirim. Ondan öğreneceğimiz çok şey var. Çünkü çok şey yaşadı ve birçok aşamadan geçti. Bu daha iyi bir oyuncu olmama yardımcı olacak. Ben de ondan elimden geldiğince yararlanmaya çalışacağım. Belki Quaresma ile bir gün Porto’da yeniden oynamak imkanı da bulabilirim. Porto benim duygusal bağım olan bir kulüp.

Türkler parayı gole yatırıyor

KASIMPAŞA’NIN genç savunma oyuncusu Jorge Fernandes, Türk takımlarının transferde hücum hattına daha çok para harcadığını da söyledi. Buna Galatasaray’ın Falcao transferini örnek gösteren Fernandes, “Falcao transferinde de görüleceği gibi Türk takımları hücumculara çok para yatırıyor. Bu biz savunma oyuncularının işini daha da zorlaştırıyor” yorumunu yaptı.

(Akşam)

Kerbela´yı anma etkinliğinde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Öğrenciye 548 TL maaş

Öğrenciye 548 TL maaş

Beylikdüzü'nde okul servis aracı takla attı

Beylikdüzü'nde okul servis aracı takla attı

Ve Fenerbahçe görüşmelere başlıyor! Ocak ayında geliyor

Ve Fenerbahçe görüşmelere başlıyor! Ocak ayında geliyor

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Pençe-3 harekatı başarıyla sürüyor: PKK paçavraları tek tek indirildi

Pençe-3 harekatı başarıyla sürüyor: PKK paçavraları tek tek indirildi

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Görüntüler gerçeği oraya çıkardı, tutuklandı!

Görüntüler gerçeği oraya çıkardı, tutuklandı!

Narkotik arama köpekleri yerini arılara bırakıyor

Narkotik arama köpekleri yerini arılara bırakıyor
 

POPÜLER HABERLER

Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

İşte dünyanın en güçlü 'Ferrari'si

İşte dünyanın en güçlü 'Ferrari'si

Dünyanın en tehlikeli yolunda meydan okuma yarışı!

Dünyanın en tehlikeli yolunda meydan okuma yarışı!

Muhtemelen ilk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

Muhtemelen ilk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA