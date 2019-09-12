Portekiz basınına konuşan Fernandes, Beşiktaş’ın takımdan gönderdiği Quaresma’nın, Kasımpaşa’yı tercih etmesini değerlendirdi. Portekizli yıldızla oynamanın heyecanını yaşadığını belirten Jorge Fernandes şu değerlendirmeyi yaptı: Beşiktaş’ın kaybı, bizim kazancımız oldu. Q7’nin gelişi hakkında söyleyebileceğim en önemli şey bu. Çünkü gittiği her yerde muazzam kalitesi ve tekniğiyle kazanan takımların bir parçası oldu. Ekibimize ve hücum gücümüze kalite kattı.

KALİTESİ ÇOK YÜKSEK

Onun bize çok yardım edeceğini söyleyebilirim. Ondan öğreneceğimiz çok şey var. Çünkü çok şey yaşadı ve birçok aşamadan geçti. Bu daha iyi bir oyuncu olmama yardımcı olacak. Ben de ondan elimden geldiğince yararlanmaya çalışacağım. Belki Quaresma ile bir gün Porto’da yeniden oynamak imkanı da bulabilirim. Porto benim duygusal bağım olan bir kulüp.

Türkler parayı gole yatırıyor

KASIMPAŞA’NIN genç savunma oyuncusu Jorge Fernandes, Türk takımlarının transferde hücum hattına daha çok para harcadığını da söyledi. Buna Galatasaray’ın Falcao transferini örnek gösteren Fernandes, “Falcao transferinde de görüleceği gibi Türk takımları hücumculara çok para yatırıyor. Bu biz savunma oyuncularının işini daha da zorlaştırıyor” yorumunu yaptı.

(Akşam)