  • Kasımpaşa'da futbol gelişim direktörlüğüne Soykan Başar getirildi
Kasımpaşa'da futbol gelişim direktörlüğüne Soykan Başar getirildi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hayata geçirilen futbol gelişim direktörlüğü görevine Soykan Başar'ın getirildiğini açıkladı.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 14:28 - Güncelleme:
Kasımpaşa Kulübünde hayata geçirilen futbol gelişim direktörlüğü görevine Soykan Başar getirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başar'ın kariyer bilgilerinin yanı sıra şu ifadelere yer verildi:

"Modern futbolun gereksinimleriyle altyapı vizyonunu kusursuz bir şekilde entegre etmeyi hedefleyen Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ, 'Yetenek üretim merkezi' olma vizyonu doğrultusunda stratejik bir yapılanmaya gitmiştir. Yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol Gelişim Direktörlüğü görevine, genç milli takımlar kariyerinde elit yetenekleri Türk futboluna kazandıran UEFA Pro Lisans sahibi teknik direktör Soykan Başar getirilmiştir. Sadece bir departman değil, Kasımpaşa markasının geleceğini teminat altına alacak bu sürdürülebilir futbol vizyonunun camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, futbol gelişim direktörümüz Soykan Başar'a görevinde başarılar dileriz."

