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Spor

Kasımpaşa'da, Galatasaray maçı öncesi iki eksik

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Kasımpaşa'da, sakatlığı bulunan Gilbert Koomson ile cezalı Anıl Koç maçta forma giyemeyecek.

AA03 Ekim 2020 Cumartesi 13:22 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 13:22
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Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış karşılaşmasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Kasımpaşa, ligde oynadığı 3 maçta bir galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor karşısında sahadan puansız ayrılan lacivert-beyazlı takım, sahasında ise Çaykur Rizespor'u mağlup etti.

Lacivert-beyazlılarda sakatlığı bulunan yeni transfer Gilbert Koomson ile kart cezalısı Anıl Koç, müsabakada forma giyemeyecek.

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