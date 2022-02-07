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Spor

Kasımpaşa'da Jeffrey Bruma, Gaziantep FK maçında yok

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak Kasımpaşa'da, tedavisi devam eden Jeffrey Bruma'nın forma giymesi beklenmiyor.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 10:15 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 10:15
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele, saat 14.30'da başlayacak.

Kupanın 4. turunda Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup eden Kasımpaşa, 5. turda ise Kocaelispor'u 5-3 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Gaziantep FK ise Sakaryaspor'u 3-1'le geçtikten sonra 5. turda Bursaspor'la eşleşti. Gaziantep FK, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada yeşil-beyazlı rakibine penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf kupada adını çeyrek finale yazdıracak.

Kasımpaşa'da tedavisi devam eden Jeffrey Bruma'nın yarın oynanacak karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

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