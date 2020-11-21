İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2020 Cumartesi / 5 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6223
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    458.851
  • BIST100
    1323.95
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kasımpaşa'da Konyaspor maçı öncesi 7 eksik
Spor

Kasımpaşa'da Konyaspor maçı öncesi 7 eksik

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Konyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa'da, 7 futbolcu koronavirüse yakalanmaları nedeniyle forma giyemeyecek.

AA21 Kasım 2020 Cumartesi 10:34 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 10:34
ABONE OL

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta yenilmeyen Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor deplasmanından da iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyor. Ligde yaptığı müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 12 puanla 6. sırada girdi.

Ligde geride kalan süreçte ilk haftayı bay geçen Konyaspor, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, 9 puanla 12. basamakta yer alıyor.

7 FUTBOLCU KOVİD-19'A YAKALANDI

Kasımpaşa'da Konyaspor maçı öncesi 7 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

İstanbul ekibinde Kovid-19'a yakalanan oyuncuların ismi paylaşılmadı.

İRFAN BUZ İLK MAÇINA ÇIKACAK

Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilen İrfan Buz, yeni takımıyla ilk maçına İttifak Holding Konyaspor karşısında çıkacak.

Lacivert-beyazlılarda sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Altıparmak ile 7. haftanın ardından yollar ayrılmıştı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın başına İrfan Buz getirilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.