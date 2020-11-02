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Spor

Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

Kasımpaşa'da, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 16:54 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 16:59
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Süper Lig'de son olarak deplasmanda Trabzonspor’u 3-1 geriden gelerek 4-3 mağlup eden Kasımpaşa’da, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Yaşanan fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.

Kasımpaşa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Kasımpaşamızda teknik direktörlük görevini üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Sezon başında takıma gelen Altıparmak, Kasımpaşa'nın başında çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı.

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