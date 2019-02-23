Kasımpaşa'da Mustafa Denizli dönemi sona eriyor

Sezon başında Kemal Özdeş ile yola çıkan, fakat daha sonra genç teknik adamla 7.haftada yollarını ayıran Kasımpaşa’da gergin bir hava hakim. Mustafa Denizli’nin gelişiyle üstüne koyması beklenen ve en az Avrupa Ligi hedefi konan Kasımpaşa son 5 maçta 1 puan bile alamazken, İstanbul ekibinin bu hafta Alanyaspor deplasmanından kötü bir sonuçla dönmesi halinde Denizli ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

TAMER TUNA YENİ GELDİ!

Kemal Özdeş’le 7 haftada 12 puan toplayan Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile 15 haftada 16 puan hanesine yazdırdı. En son deplasman galibiyetini 11.ayda aydan mavi beyazlı ekip son 5 haftada ‘0’ puan çektiği gibi sadece 2 gol atabilirken, yaşanan olumsuz tablodan dolayı yönetimin bir hayli rahatsız olduğu, Başkan Vekili Hilmi Öksüz’ün ‘B’ planını hazırladığı iddia edildi. Bu hafta Alanyaspor karşısında alınacak mağlubiyet Mustafa Denizli’nin sonunu getireceğe benzerken, Kasımpaşa’nın olası ayrılıkta Tamer Tuna ile masaya oturacağı öğrenildi. İngiltere’de 2 aylık eğitimini tamamlayan ve 15 gün önce İstanbul’a gelen Tuna’nın kadro mühendisliği adına şimdiden çalışmalara başladığı bildirildi.