Kasımpaşa'da penaltı isyanı!

23 Ekim 2020 Cuma 22:43 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 22:43

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa'nın başarılı kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, Göztepeli futbolcuları eleştirdi.

"SÜREKLİ YERDE YATAN BİR GÖZTEPE VARDI"



Göztepe futbolcularının sürekli yerde yattığını, bu nedenle iyi futbol oynamakta zorluk çektiklerini belirten Yusuf Erdoğan, 'Bizi oynatmamaya çalışan bir rakip vardı. Topun oyunda kalma süresi ne kadardı merak ediyorum. Hakemin de bu konuda yardımcı olduğunu düşünüyorum. Sürekli yerde yatan bir Göztepe vardı. İyi bir oyun seyrettiremedik izleyenlere.' ifadelerini kullandı.

"O KADAR BAKTILAR, VERMEDİLER"



Kasımpaşa'da Aytaç Kara ise penaltılarının verilmediğini kaydederken, "Benim penaltı olan bir pozisyonum var. Tekrar tekrar izledik, devrede izledik, maç sonu izledik, telefonlar geldi. O kadar baktılar, vermediler. Saha içinde neredeyse 15 dakika oyun durdu, kaleci neredeyse 1 dakikada oyunu başlattı, futbolcular yere yattı, 2 dakika kalkmadı. Göztepe büyük camia, oyuncuların daha çok mücadele etmesi lazım. Oynamamıza hakem de müsaade etmedi, futbolun ileri gitmesi için bunların olmaması lazım." ifadelerini kullandı.