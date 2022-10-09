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Spor

Kasımpaşa'da Tarkan Serbest ve Fode Koita Trabzonspor maçında yok

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Kasımpaşa'da, sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ile Fode Koita forma giyemeyecek.

AA9 Ekim 2022 Pazar 11:02 - Güncelleme:
Kasımpaşa'da Tarkan Serbest ve Fode Koita Trabzonspor maçında yok
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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Kasımpaşa, haftaya 12 puanla 9. sırada girdi.

Ligin geri kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Trabzonspor ise 8. hafta sonunda 16 puanla 5. basamakta yer aldı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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