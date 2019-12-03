Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu dönemi
Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu ile anlaşmaya vardı
beIN SPORTS'un haberine göre Tayfur Havutçu ile 1.5 sözleşme imzalandı.
Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrılırken Şota ve Hikmet Karaman'ın da adı geçiyordu.
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