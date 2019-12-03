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Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu dönemi

Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu ile  anlaşmaya vardı
 
beIN SPORTS'un haberine göre Tayfur Havutçu ile 1.5 sözleşme imzalandı.
 
Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrılırken Şota ve Hikmet Karaman'ın da adı geçiyordu.

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