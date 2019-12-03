Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu ile anlaşmaya vardı

beIN SPORTS'un haberine göre Tayfur Havutçu ile 1.5 sözleşme imzalandı.

Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrılırken Şota ve Hikmet Karaman'ın da adı geçiyordu.