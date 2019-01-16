Kasımpaşa'dan Derdiyok'a teklif
SÜPER Lig'in ikinci yarısında zirve yarışı verecek olan Kasımpaşa'nın, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı eski oyuncusu Eren Derdiyok'un transfer için harekete geçtiği ortaya çıktı.
- StarSpor
SÜPER Lig'in ikinci yarısında zirve yarışı verecek olan Kasımpaşa'nın, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı eski oyuncusu Eren Derdiyok'un transfer için harekete geçtiği ortaya çıktı. Lacivert-Beyazlılar'ın Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin onayı sonrası Eren'in menajeriyle görüştüğü öğrenildi. G.Saray'dan 1.5 milyon euro alacağı olan gurbetçi oyuncu, bonservisininin bedelsiz olarak verilmesini talep etmişti.
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