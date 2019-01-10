Kasımpaşa'dan Eren Derdiyok hamlesi

1.4 milyon Euro alacağı için TFF'ye başvuran Galatasaray'ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok, Florya'da kadrodışı kalan Serdar Aziz ile birlikte antrenman yapıyor.

Sarı-Kırmızılı kulüple yollarını ayıracak olan Eren'e eski kulübü Kasımpaşa talip oldu.

Gurbetçi oyuncunun Galatasaray'la ilişkisi kesilirse Diagne'ye alternatif arayan Kasımpaşa, Eren'e teklifin yapacak.

Eren Derdiyok'un Galatasaray'la olan sözleşmesi Haziran 2019'da bitecek.