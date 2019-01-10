Kasımpaşa'dan Eren Derdiyok hamlesi
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen ancak 'sezon sonuna kadar ayrılmam' diyen Eren Derdiyok'a Süper Lig'den talip çıktı.
- Sabah
1.4 milyon Euro alacağı için TFF'ye başvuran Galatasaray'ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok, Florya'da kadrodışı kalan Serdar Aziz ile birlikte antrenman yapıyor.
Sarı-Kırmızılı kulüple yollarını ayıracak olan Eren'e eski kulübü Kasımpaşa talip oldu.
Gurbetçi oyuncunun Galatasaray'la ilişkisi kesilirse Diagne'ye alternatif arayan Kasımpaşa, Eren'e teklifin yapacak.
Eren Derdiyok'un Galatasaray'la olan sözleşmesi Haziran 2019'da bitecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.