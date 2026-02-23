Kasımpaşa'dan Fenerbahçe maçı sonrası peş peşe paylaşımlar

Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda 90+11. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, bu maç sonrası paylaşımlarda bulundu.

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçında golü atan Jim Allevinah için, "90+11. Jim Allevinah. Buz kestiren geri dönüş." şeklinde paylaşım yaptı.

İstanbul ekibi, daha sonra, "Pes etmeyenlerin takımı." paylaşımında bulundu.

Kasımpaşa ayrıca maç sonucu ile birlikte, "Kadıköy hatırası" paylaşımı yaptı.