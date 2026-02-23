İSTANBUL 10°C / 6°C
Spor

Kasımpaşa'dan Fenerbahçe maçı sonrası peş peşe paylaşımlar

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçında golü atan Jim Allevinah için paylaşım yaptı. İstanbul ekibi ardından “Pes etmeyenlerin takımı” ve “Kadıköy hatırası” mesajlarını yayımladı.

HABER MERKEZİ23 Şubat 2026 Pazartesi 23:32 - Güncelleme:
Kasımpaşa'dan Fenerbahçe maçı sonrası peş peşe paylaşımlar
Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda 90+11. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, bu maç sonrası paylaşımlarda bulundu.

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçında golü atan Jim Allevinah için, "90+11. Jim Allevinah. Buz kestiren geri dönüş." şeklinde paylaşım yaptı.

İstanbul ekibi, daha sonra, "Pes etmeyenlerin takımı." paylaşımında bulundu.

Kasımpaşa ayrıca maç sonucu ile birlikte, "Kadıköy hatırası" paylaşımı yaptı.

Popüler Haberler
