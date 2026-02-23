Kasımpaşa'dan Fenerbahçe maçı sonrası peş peşe paylaşımlar

Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda 90+11. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, bu maç sonrası paylaşımlarda bulundu.
Kasımpaşa, Fenerbahçe maçında golü atan Jim Allevinah için, "90+11. Jim Allevinah. Buz kestiren geri dönüş." şeklinde paylaşım yaptı.
İstanbul ekibi, daha sonra, "Pes etmeyenlerin takımı." paylaşımında bulundu.
Kasımpaşa ayrıca maç sonucu ile birlikte, "Kadıköy hatırası" paylaşımı yaptı.
90+11.— Kasımpaşa (@kasimpasa) February 23, 2026
Jim Allevinah.
Buz kestiren geri dönüş. ❄️��#Kasımpaşa pic.twitter.com/g3yChma94x
Pes etmeyenlerin takımı. ��#Kasımpaşa��⚪️ #SemtAşkı pic.twitter.com/IQvmsauGwy— Kasımpaşa (@kasimpasa) February 23, 2026
�� Kadıköy Hatırası �� pic.twitter.com/2tDmDzey05— Kasımpaşa (@kasimpasa) February 23, 2026