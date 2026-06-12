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Spor

Kasımpaşa'dan gençlik aşısı: Dalo Stann Elysee transfer edildi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fildişi Sahili ekibi USC Bassam'dan 2007 doğumlu Dalo Stann Elysee'yi kadrosuna kattı.

IHA12 Haziran 2026 Cuma 13:18 - Güncelleme:
Kasımpaşa'dan gençlik aşısı: Dalo Stann Elysee transfer edildi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2007 doğumlu Fildişi Sahilli Dalo Stann Elysee'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Fildişi Sahili ekibi USC Bassam'dan 2007 doğumlu Dalo Stann Elysee ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz, Kemerburgaz Tesislerimizde CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza atmıştır. Genç futbolcumuza armamız altında üstün başarılar dileriz" denildi.

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