Kasımpaşa'dan Halil Umut Meler açıklaması: Endişeliyiz!

AA 02 Nisan 2021 Cuma 18:25 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 18:25

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş ile oynayacağımız maç öncesi, karşılaşmanın hakemi üzerinden oluşan tartışmaları endişeyle takip etmekteyiz. Bu tartışmaların hakem üzerinde oluşturacağı baskının mücadeleye tesir etmemesi tek temennimiz. Tek amacı Türk futbolunun başarısına hizmet etmek olan bir kulüp olarak tüm hakemlerimize güveniyoruz."

Beşiktaş Kulübü, hakem Halil Umut Meler'in Süper Lig'de siyah-beyazlı takımın üst üste 2 maçına atanmasına tepki göstermişti.