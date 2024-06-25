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Spor

Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, TFF tarafından açıklanan harcama limitlerine tepki gösterdi.

25 Haziran 2024 Salı 22:42 - Güncelleme:
Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki!
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Kasımpaşa Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan harcama limitlerinde talimat değişikliği yapılması için başvuruda bulunduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulunun Süper Lig takım harcama limitlerini belirlerken, ligi 5. sırada tamamlayan lacivert-beyazlıların limitinin 246 milyon 647 bin 933 lira olarak hesaplandığı ifade edildi.

Kasımpaşa'nın en düşük harcama limitine sahip kulüp olduğunun vurgulandığı açıklama, şu şekilde devam etti:

"Kulübümüz 2023-2024 futbol sezonunu, yine düşük bir harcama limitine rağmen başarılı bir şekilde tamamlamışsa da bu başarısının devamı yine tablodaki en düşük harcama limitine tabi tutulması karşısında oldukça güçleşmektedir. Bu durumun devamının haksız rekabete sebebiyet vereceği sabittir."

Lacivert-beyazlı kulüp, borcunun olmadığına da dikkati çekerek açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"TFF tarafından hesaplanan harcama limitlerinin aynı lig içerisindeki kulüpler arasındaki rekabeti bozmaması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Kulübümüzün finansal kuruluşlara ve 3'üncü şahıslara hiç borcunun olmaması gözetildiğinde kendi kendine yeten kulüplerin mağduriyetinin giderilmesi maksadıyla talimat değişikliği yapılması yönünde kulübümüz tarafından TFF'ye başvurulduğunu, TFF'yi gerekli işlemleri yapması için göreve davet ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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