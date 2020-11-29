Kasımpaşa'dan iki gollü galibiyet

29 Kasım 2020 Pazar 18:22 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 18:22

İrfan Buz ile yollarını ayırmasının ardından Fuat Çapa ile yeniden anlaşan Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 16 ve 25. dakikada Armin Hodzic kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 15'e yükseltti. Gençlerbirliği 5 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Koomson'un sağdan içeri çevirdiği meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazda Haddadi kontrol etti. Bu oyuncunun pasında Alan'ın penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşta sağına uzanan ve meşin yuvarlağa müdahale eden kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

17. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hadergjonaj'ın savunmanın arkasına pasında Gençlerbirliği oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'e çarpan meşin yuvarlak Hodzic'in önüne düştü. Kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşta top ağlara gitti ancak yardımcı hakem İlker Takpak ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR odasıyla görüşen müsabakanın hakemi Mete Kalkavan, meşin yuvarlağın rakip oyuncudan gelmesi nedeniyle gol kararı verdi: 1-0.

25. dakika Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Toure'den şık bir şekilde sıyrılan ve ceza sahasına giren Alan, meşin yuvarlağı kale önüne çıkardı. Hodzic'in altıpasın içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada Giovanni Sio’nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Arda Kızıldağ’ın kafa vuruşunda kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

63. dakikada rakip sahanın ortalarında topu alan Armin Hodzic’in rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Kristoffer Nordfeldt’ten döndü. Topu önünde bulan Hodzic’in bu sefer kafa ile yaptığı vuruşta Nordfeldt yine gole izin vermedi.

65. dakikada Alan’ın sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Loret Sadiku’nun kafa vuruşunda kaleci Kristoffer Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

75. dakikada defansın arkasına sarkan Sami Gökhan Altıparmak’ın ceza sahası içine girip kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

76. dakikada ceza sahası içinde Oussama Haddadi’nin Arda Kızıldağ’a yaptığı müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Giovanni Sio’nun vuruşunda kaleci Ramazan Köse sağına giden meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Tarık Ongun xx, İlker Takpak xx

Kasımpaşa: Ramazan Köse xxx, Florent Hadergjonaj xx, Loret Sadiku xx, Tomas Brecka xx, Oussama Haddadi xx, Mickael Tirpan xx, Gilbert Koomson xxx (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 73 x), Alan xxx, Haris Hajradinovic xxx, Kevin Varga xx (Yasin Dülger dk. 83 ?), Armin Hodzic xxx (Berat Kalkan dk. 89 ?)

Yedekler: Mehmet Enes Sarı, Erdem Canpolat, Furkan Yaşa, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt x, Arda Kızıldağ x, Zargo Toure x, Diego Angelo ? (Soner Dikmen dk. 8 x), Polomat x, Piris da Motta x, Berat Özdemir x (Dominik Furman dk. 69 x), Daniel Candeias x, Sefa Yılmaz x (Sami Gökhan Altıparmak dk. 69 x), Murat Yıldırım x (İlker Karakaş dk. 83 ?), Giovanni Sio x

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Abdullah Şahindere, Ömürcan Artan, Mustafa Çeçenoğlu, Rahmetullah Berişbek

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Armin Hodzic (dk. 16 ve 25) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Mickael Tirpan, Oussama Haddadi (Kasımpaşa), Murat Yıldırım, Polomat (Gençlerbirliği)