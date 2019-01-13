Kasımpaşa'dan Volkan Babacan hamlesi

Lacivert-beyazlılar, Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı gözüne kestirdi.

Formasını Mert Günok'a kaptıran ve bu sezon sadece 2 maça çıkan Babacan'ın da ayrılmak istediği öğrenildi.

2014-15'te 34, 2015- 16'da 37, 2016-17'de 41 ve 2017-18'de 40 maç olmak üzere toplam 152 kez kaleye geçen Babacan'ın şans bulamadığı için Kasımpaşa'ya sıcak baktığı kaydedildi.