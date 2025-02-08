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Spor

Kasımpaşa'nın konuğu Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, yarın evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 10:10 - Güncelleme:
Kasımpaşa'nın konuğu Çaykur Rizespor
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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maç, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde geride kalan bölümde 21 maça çıkan lacivert-beyazlılar, 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. İstanbul temsilcisi, topladığı 28 puanla haftaya 8. sırada girdi.

Karadeniz ekibi ise 21 mücadelede 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgiyle 27 puan topladı. Çaykur Rizespor, 23. hafta öncesinde 10. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı Kasımpaşa 1-0 kazandı.

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