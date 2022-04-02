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Spor

Kasımpaşa'nın konuğu Gaziantep FK

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

AA2 Nisan 2022 Cumartesi 10:22 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 10:22
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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligin ikinci yarısında çıkışa geçen ve son 3 maçından galip ayrılan Kasımpaşa, 38 puan ve averajla 13. sırada bulunuyor.

Ligde 6 maçlık galibiyet hasretine 30. haftada 3-1 kazandığı Galatasaray karşılaşmasıyla son veren Gaziantep FK ise 40 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Gaziantep FK, 2-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa ile Gaziantep FK, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda da karşı karşıya gelmiş, İstanbul'da oynanan maçtan Gaziantep temsilcisi 2-1 galip ayrılmıştı.

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