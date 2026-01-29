İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4279
  • EURO
    52,0237
  • ALTIN
    7698.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kasımpaşa'nın konuğu Samsunspor

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Kasımpaşa yarın sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 10:03 - Güncelleme:
Kasımpaşa'nın konuğu Samsunspor
ABONE OL

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Lacivert-beyazlı takım, ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayarak 16 puan topladı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 15. basamakta girdi.

Ligdeki son maçında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan İstanbul temsilcisi, oynadığı son 5 karşılaşmada 3 puan toplayabildi.

Samsunspor ise 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 27 puan toplayarak 7. sırada kendine yer buldu.

İki ekibin sezonun ilk yarısında Samsun'da karşı karşıya geldiği mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.