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Spor

Kasımpaşa'nın kupada rakibi Bandırmaspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 1. Lig ekibi Bandırmaspor mücadele edecek.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 10:58 - Güncelleme:
Kasımpaşa'nın kupada rakibi Bandırmaspor
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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

Kupaya 3. eleme turundan katılan Kasımpaşa bu turda Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0, 4. eleme turunda da Kırşehir Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırdı.

Bandırmaspor ise 3. eleme turunda Armoni Alanya Kestelspor'u 3-1, bir sonraki turda da Somaspor'u aynı skorla yenerek 5. eleme turuna yükseldi.

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