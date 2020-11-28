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Spor

Kasımpaşa'nın yeni hocası Fuat Çapa

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştığını duyurdu

DHA28 Kasım 2020 Cumartesi 17:29 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 17:29
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İrfan Buz’dan boşalan teknik direktörlük görevine Fuat Çapa’nın getirildiğini açıkladı.

Kasımpaşa’da Fuat Çapa dönemi resmen başladı. Lacivert-beyazlılar, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Çapa ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kasımpaşa’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız teknik direktörlük konusunda Fuat Çapa ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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