Kasımpaşa’nın yeni hocası Şota oluyor
ÜST üste alınan kötü sonuçların ardından Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Şota Arvaladze ile masaya oturdu.
- Star Spor
Lacivert-Beyazlılar’ın Gürcü çalıştırıcı ile büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. 2012-15 yılları arasında Kasımpaşa’da teknik direktörlük görevi yapan Şota, son olarak Özbekistan Ligi’nde Pakhtor takımını çalıştırırken, bitime 6 hafta kala şampiyonluğu ilan etmişti
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