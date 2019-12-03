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Kasımpaşa’nın yeni hocası Şota oluyor

ÜST üste alınan kötü sonuçların ardından Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Şota Arvaladze ile masaya oturdu.

  • Star Spor
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Lacivert-Beyazlılar’ın Gürcü çalıştırıcı ile büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. 2012-15 yılları arasında Kasımpaşa’da teknik direktörlük görevi yapan Şota, son olarak Özbekistan Ligi’nde Pakhtor takımını çalıştırırken, bitime 6 hafta kala şampiyonluğu ilan etmişti

Türk yolculara skandal muamele!

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