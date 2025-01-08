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Spor

Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 10:06 - Güncelleme:
Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Fenerbahçe
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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonuna, Ziraat Türkiye Kupası'nda yer almamak için başvuruda bulunan Kasımpaşa, yapılan görüşmelerin ardından kararından vazgeçmişti.

Bir önceki turda Ankara ekibi Gençlerbirliği'yle eşleşen lacivert-beyazlı takım, genç futbolcularıyla çıktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak gruplara yükseldi.

Kasımpaşa, daha önce Fenerbahçe'yle Türkiye Kupası'nda bir kez karşı karşıya geldi. 2020-2021 sezonunda son 16 turunda oynanan maçı Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

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