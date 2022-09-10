Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray'da 2 eksik

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 10 puanla haftaya 7. sırada girdi.

Çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan alan Kasımpaşa ise puan sıralamasında 12. sırada yer buldu.

- GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

Ligde 5. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı ile sakatlığı devam eden Fredrik Mitdsjö, lacivert-beyazlı takım karşısında süre alamayacak.

- YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Galatasaray'ın transfer sezonunun son gününde kadrosuna kattığı 5 oyuncudan 4'ünün maç kadrosunda olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, 8 Eylül'de kapanan birinci transfer ve tescil döneminin son saatlerinde Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica'yı kadrosuna kattı.

Uzun süredir takım antrenmanı yapmayan Juan Mata haricinde diğer 4 yeni transferin yarınki maçın kadrosunda yer alabileceği bildirildi.

- GALATASARAY MAÇLARINDA AZ GOL OLUYOR

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 4 gol atıp, 2 gol yedi.

Yaptığı 5 lig maçının 3'ünde kalesini gole kapatan "Cimbom", diğer iki maçta rakiplerinin birer golüne engel olamadı.

Galatasaray, skor üretme anlamında ise 5 karşılaşmanın 3'ünde rakip fileleri havalandırırken, 2 mücadelede gol sevinci yaşayamadı.

- GOLLER GOMİS'TEN

Galatasaray'ın bu sezon bulduğu 4 golün 3'ünü Bafetimbi Gomis kaydetti.

Fransız santrfor, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 kazandığı Fraport TAV Antalyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor maçları ile 2-1 galip bitirdiği Gaziantep FK maçlarında birer kez ağları havalandırdı.

Galatasaray'ın Gomis haricinde tek golünü ise Gaziantep FK mücadelesinde Stylianos Kitsiou kendi kalesine attı.



- GALİBİYET GOLLERİ SON DAKİKADA GELİYOR

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı 3 maçta da galibiyet golleri son dakikalarda atıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk haftadaki Fraport TAV Antalyaspor (1-0) maçını 90. dakikada, 3. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor (1-0) müsabakasını ise 86. dakikada Gomis'in attığı gollerle kazandı.

Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesini ise 90+1. dakikada Stylianos Kitsiou'nun kendi kalesine gönderdiği topla galip tamamladı.