3 Mayıs 2026 Pazar / 17 Zilkade 1447
Kasımpaşa'ya kritik puan: Kümede kalma yolunda avantaj

Kasımpaşa, erken bulduğu gole rağmen Kocaelispor karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 21:59
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Kasımpaşa, 2. dakikada Adrian Benedyczak ile öne geçti. Kocaelispor, 23. dakikada Dan Agyei ile skoru eşitledi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 32'ye yükseltti ve bitime 2 hafta kala küme düşme hattıyla arasındaki farkı 4 puana çıkardı.

Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Kocaelispor ise puanını 37 yaptı.

Kasımpaşa, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına gidecek, bu maçtan 1 puan alması halinde kümede kalmayı garantileyecek.

Kocaelispor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

