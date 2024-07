Kastamonu'nun yıldız oyuncusu takımına şampiyonluk getirdi

Ülkemizi hem kendi liginde hem de Avrupa'da elde ettikleri başarılarla gururlandıran milli sporcularımız, başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Temsil ettikleri branşlarda dünyanın prestijli ve büyük spor organizasyonlarından madalya ile dönen amatör kulüplerin genç yıldızları ise Türk sporunun adeta gizli kahramanları. Eti Bakır'ın desteklediği Kastamonu Masa Tenisi Kulübü'nün 13 yaşındaki milli takım oyuncusu Kuzey Gündoğdu, 29-30 Haziran tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda bir kez daha 'U13 Tek Erkekler' de kategorisinin Türkiye şampiyonu oldu.

U13 Masa Tenisi Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda hem kategorisinin son senesinde hem de sezonun son turnuvasında namağlup Türkiye şampiyonu olmayı başaran başarılı sporcu Kuzey Gündoğdu, "Benim için çok heyecan verici bir karşılaşmaydı. Yurt içinde ve yurt dışındaki her maçta takımımın, hocalarımın ve sponsorumuzun desteğini her zaman yanımda hissettiğim için çok şanslıyım. Takımımıza inanan, bizi destekleyen ve mutluluğumuzu paylaşan herkese ve Eti Bakır'a teşekkür ederim. Bu şansı en iyi şekilde değerlendirerek kulübüme ve görev aldığım her müsabakada milli takımımıza daha büyük başarılar kazandırmak en büyük hedefim" diye konuştu.

"SPORCULARIMIZ, ÜLKEMİZİN GURURU VE YARINLARIDIR"

Yurt içi ve yurt dışındaki turnuvalarda takımını başarıyla temsil eden Kuzey'i tebrik eden Eti Bakır Küre İşletme Müdürü Yaşar Kara, şunları söyledi: "Sporun toplumu dönüştüren, geliştiren ve farkındalık yaratan gücünün farkındayız ve bu farkındalıkla genç sporcularımızı birçok branşta destekliyoruz. Sponsoru olduğumuz Kastamonu Masa Tenisi Spor Kulübü'müzde ikisi Süper Lig, diğeri ikisi de 3. Lig'de mücadele vererek bizleri gururlandıran dört takımımız var. Ay yıldızlı bayrağımızı temsil eden takımlarımız, Eti Bakır'ın desteğini de arkasına alarak, Avrupa'da da büyük başarı hikayeleri yazıyor. İki yıldır ülkemizi Avrupa'da gururlandıran Kuzey, hem takım arkadaşlarına hem de amatör kulüplerde mücadele veren birçok sporcuya ilham oluyor. Kuzey gibi genç sporcularımızın desteklenmesi, Türk sporunun geleceği için vicdani bir sorumluluktur. Sporcularımız, ülkemizin gururu ve yarınlarıdır."

Özellikle Anadolu'da yaşayan yetenekli genç yıldızların Türk sporuna kazandırılmasını milli bir sorumluluk olarak gören Eti Bakır, Avrupa karnesi de başarılarla dolu olan Kuzey'in yer aldığı Kastamonu Masa Tenisi Spor Kulübü ve Kastamonu Dinamik Spor Kulübü'nün sezon boyunca destek sponsorluğunu üstleniyor. Konya'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda bir kez daha 'U13 Tek Erkekler' de kategorisinin namağlup Türkiye şampiyonu olan Kuzey Gündoğdu, Avrupa başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Gündoğdu, geçtiğimiz günlerde U13 Milli Takımı ile katıldığı ETTU Europe Youth Series'te U13 çift erkeklerde altın, U13 ferdi mücadelelerde gümüş madalya kazanırken, U13 Milli Takımı ile de turnuvada şampiyonluğu yaşayarak 2'si altın, 1'i gümüş toplam 3 madalyanın sahibi olmuştu.