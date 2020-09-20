İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2020 Pazar / 2 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5575
  • EURO
    8,9826
  • ALTIN
    473.93
  • BIST100
    1111.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor maçı ertelendi
Spor

Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor maçı ertelendi

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor karşılaşması, koronavirüs testi pozitif çıkan 4'üncü hakemin yerine atanan Demokrat Özgür Güneş'in antikor testinin kabul edilmemesi üzerine ertelendi.

DHA20 Eylül 2020 Pazar 17:49 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 17:49
ABONE OL

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor ve Karacabey Belediyespor takımları saat 15:30'da başlayacak mücadele için Gazi Stadyumu'na geldi. Mücadele öncesinde iki takım futbolcuları ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere yeşil zemine çıkarken, karşılaşmada görevli hakemler sahaya çıkmadı.

Orta hakem Batuhan Gültek, yardımcı hakemler Kerem Candaş ve İlker Ayten ile 4'üncü hakem Demokrat Özgür Güneş'in sahaya çıkmaması üzerine federasyon temsilcileri, her iki takımın teknik heyetine mücadelenin yarına ertelendiğini açıkladı. Mücadele öncesinde maçın 4'üncü hakeminin testi pozitif çıkmış ve yerine Demokrat Özgür Güneş atanmıştı. Güneş'in antikor testinin kabul edilmemesi üzerine mücadelenin ertelendiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.