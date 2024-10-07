Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko ile ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi. Katalan basınından SPORT adlı internet sitesinde yer alan habere göre, yeni sezon için bir forvet arayışında olan Barcelona, maddi zorluklar nedeniyle 2025 yılında serbest kalacak oyuncuları takip etmeye başladı. Birçok ismin yer aldığı geniş golcü listesinde sarı lacivertlilerin 38 yaşındaki santrforu Edin Dzeko da bulunuyor.

JONATHAN DAVİD İLK SIRADA

Germon Bona imzalı haberde şu detaylar dikkat çekiyor; listenin ilk sırasında Fransız ekibi Lille'in forveti Jonathan David yer alıyor. 24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 50 milyon euro. İngiliz kulüplerinin radarında olan David'i, Ligue 1 ekibi bırakmak istemiyor. Listede Moussa Dembele de yer alıyor. Ancak Al-Ettifaq forması giyen 28 yaşındaki golcünün performansındaki düşüş, İspanyol ekibi Barcelona'yı bir hayli düşündürüyor.

13 MAÇTA 9 GOL 2 ASİST YAPTI

İtalya Serie A ekibi Milan'ın 26 yaşındaki forveti Luka Jovic de Barcelona'nın radarında olan bir diğer golcü. Sırp santrfor, son yıllarda üst düzey bir performans sergileyemiyor. Listede Edin Dzeko, Cristiano Ronaldo ve Iago Aspas gibi yıldız isimler de yer alıyor. Boşnak santrfor Dzeko, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 13 maçta 9 gol ve 2 asistlik bir performans gösterdi. Deneyimli oyuncunun futbol kariyerine devam edip etmeyeceğine dair kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.