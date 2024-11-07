Sezon başında Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın ayrılması, Hakim Ziyech'in de gözden çıkartılmasıyla takımda daha fazla şans bulan, bunu da hayli iyi kullanan Yunus Akgün, Barcelona'yı peşine taktı. Bu sezon Hansi Flick yönetiminde hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren Katalan devi, kadronun daha alternatifli olmasını istiyor. Sıkışık fikstürde yaşanan sakatlıklar nedeniyle birçok bölgede görev yapabilen, teknik kapasitesi yüksek oyuncular için transfer çalışmaları başladı.

LİVERPOOL İDDİASI DA VAR

Katalan medyasından Xcatalunya.cat'taki haberde Yunus'a gösterilen ilgi hakkında şunlar yazıyor: "Türk futbolunun çıkardığı yıldızlardan sonra Hansi Flick, Yunus Akgün'e kanca attı. Bir dönem İngiltere'de Leicester'da oynayan ve şimdi de Arne Slot'un liderlik ettiği Liverpool gibi bir takımın da ilgisini çeken yetenekli kanat oyuncusu Yunus Akgün, Barcelona'ya transfer olabilir. Galatasaray'a verilecek 15 milyon euro bedel karşılığında bu transferin gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

ARDA TURAN DA OYNAMIŞTI

Barcelona'nın gençleriyle öne çıkan bir kadrosu var. Flick, büyük imzalar atacak paranın olmadığı durumlarda seviyenin asla düşmeyeceğini vurguladı. Rekabetçi, mütevazı ve aç bir takım oluşturma politikası doğrultusunda geleceğin yıldızları adına çalışılıyor. Sıkışık fikstürde birçok bölgede oynayabilecek ve Lamine Yamal'ın alternatifi olabilecek bir isim. Arda Turan'dan bu yana kulüpte başka bir Türk oyuncu forma giymedi. Yunus Akgün de onun gibi yüksek sahneye çıkmak istiyor."