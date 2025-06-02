Katalan devi listesine aldı! Hedef Luis Diaz

Barcelona, Liverpool forması giyen Luis Diaz ile ilgileniyor.

Sky'da yer alan habere göre, Barcelona, 28 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde ana transfer hedeflerinden biri olarak belirledi.

İLK GÖRÜŞMELER YAPILDI

Barcelona'nın, Suudi Arabistan'dan da talipleri olan Luis Diaz ile temasa geçtiği ve ilk görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan Kolombiyalı futbolcu 17 gol attı ve 8 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen Luis Diaz'ın kulübü Liverpool ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.